وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عنوان تطوير المنظومة الطبية ومستشفيات 2026

قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن المستشفى الجامعى بجامعة الجيزة الجديدة يمثل توسعا واضحا في البنية التحتية للمستشفيات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم البحث العلمي.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، أن التعامل مع عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح هو عنوان التطوير في المنظومة الطبية.

وتابع: “المستقبل أصبح سريع التغيير وعلى المستشفيات تعليم الأطباء والطلبة التعامل مع تلك التغيرات والتطورات”.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى بل هي وزارة للأصحاء والهدف الأساسي لها يتمثل في الحفاظ على الصحة والتعامل مع الإنسان قبل أن يصل إلى مرحلة المرض.

واستطرد: “التكنولوجيا أصبحت تساهم في التواصل مع المريض في كل مكان وتراعي كل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، وتكون قادرة على التعامل مع المريض داخلها وخارجها”.

وشدد على أن مستشفيات 2026 لديها استراتيجيات جديدة تتمثل في إمكانية تعامل الخريج العمل بكفاءة في كل تخصصات الطب من اليوم الأول له.