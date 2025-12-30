قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
توك شو

وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عنوان تطوير المنظومة الطبية ومستشفيات 2026

وزير الصحة
وزير الصحة
إسراء صبري

قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن المستشفى الجامعى بجامعة الجيزة الجديدة يمثل توسعا واضحا في البنية التحتية للمستشفيات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم البحث العلمي.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، أن التعامل مع عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح هو عنوان التطوير في المنظومة الطبية.

وتابع: “المستقبل أصبح سريع التغيير وعلى المستشفيات تعليم الأطباء والطلبة التعامل مع تلك التغيرات والتطورات”.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى بل هي وزارة للأصحاء والهدف الأساسي لها يتمثل في الحفاظ على الصحة والتعامل مع الإنسان قبل أن يصل إلى مرحلة المرض.

واستطرد: “التكنولوجيا أصبحت تساهم في التواصل مع المريض في كل مكان وتراعي كل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، وتكون قادرة على التعامل مع المريض داخلها وخارجها”.

وشدد على أن مستشفيات 2026 لديها استراتيجيات جديدة تتمثل في إمكانية تعامل الخريج العمل بكفاءة في كل تخصصات الطب من اليوم الأول له.

