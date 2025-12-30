رئيس الوزراء يشهد افتتاح المستشفى الجامعى بجامعة الجيزة الجديدة

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، وعدد من المسئولين .

رؤية مصر 2030

ويأتي افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة تماشيا مع استراتيجية الدولة بمجال الرعاية الصحية ورؤية مصر 2030 التي ترتكز على تقديم خدمات صحية وطبية متقدمة بمعايير عالمية وبكوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من الكفاءة في إطار محور بناء الإنسان المصري.

ويضاف هذا الصرح التعليمي الجديد إلى سلسلة الصروح التي تشهدها المنظومة التعليمية والصحية في مصر، والتي أولتها الدولة اهتماما كبيرا غير مسبوق خلال السنوات الماضية ولاتزال تضعها في صدارة أولوياتها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.