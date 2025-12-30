قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المستشفى الجامعى بجامعة الجيزة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، وعدد من المسئولين .

رؤية مصر 2030 

ويأتي افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة تماشيا مع استراتيجية الدولة بمجال الرعاية الصحية ورؤية مصر 2030 التي ترتكز على تقديم خدمات صحية وطبية متقدمة بمعايير عالمية وبكوادر مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى من الكفاءة في إطار محور بناء الإنسان المصري.

ويضاف هذا الصرح التعليمي الجديد إلى سلسلة الصروح التي تشهدها المنظومة التعليمية والصحية في مصر، والتي أولتها الدولة اهتماما كبيرا غير مسبوق خلال السنوات الماضية ولاتزال تضعها في صدارة أولوياتها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة وزير التعليم العالي استراتيجية الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية السعودية وتؤيد قرارات العليمي

مودي وبوتين

رئيس وزراء الهند يعرب عن قلقه من محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

خالدة ضياء

قادة باكستان يعزون بنجلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

بالصور

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد