مدبولي: توجيهات من الرئيس بسرعة البدء في مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء/ عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" والمهندس/ أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال التمويل المطلوب لإنهاء المشروعات المتبقية ضمن هذه المرحلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على إجراء الزيارات الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، التي يتم الانتهاء منها، وتفعيل الخدمات التي تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة العظيمة أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في الخدمات وجودة الحياة بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى منها، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من هذه المرحلة؛ للبدء في مشروعات المرحلة الثانية، سعياً من الدولة لتمتع جميع قرى مصر بخدمات هذه المبادرة غير المسبوقة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأعمال المُنفذة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك على نحو تفصيلي؛ يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها في القطاعات المختلفة بكل مُحافظة على حدة، والجاري استكمال الأعمال فيها، وكذا موقف المشروعات المُسلمة، وتلك التي تم البدء في تشغيلها لتقديم الخدمات لأهالي القرى المُستهدفة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن نسبة 75% من المشروعات التي تم الانتهاء منها تم استلامها بالفعل من شركات المقاولات المُنفذة، كما يتم تباعاً استلام باقي المشروعات لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت.