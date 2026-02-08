قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026

يارا أمين

نُشِر البوستر التشويقي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان 2026.

ويأتي البرنامج ضمن قائمة الأعمال الترفيهية المنتظرة في رمضان، حيث يواصل رامز جلال تقديم سلسلة برامج المقالب التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة كل عام، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة والتشويق.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل أكثر تتعلق بفكرة البرنامج وضيوفه، قبل انطلاق عرضه رسميًا مع بداية الشهر الكريم.

البرنامج ضم هذا العام مجموعة من أهم الأسماء من مصر والعالم العربي، وينتظر أن يحظى بنسب مشاهدة كبيرة.
 

ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.
 

ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.

البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.

الفنان رامز جلال رامز جلال موسم شهر رمضان 2026 برنامج رامز جلال شاشة mbc

