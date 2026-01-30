غادة عبد الرازق ضحية برنامج رامز جلال في رمضان.. خاص

استغل الفنان رامز جلال وجود الفنانة غادة عبد الرازق في الرياض قبل أيام، لتصوير احدى حلقات برنامج المقالب الخاص به، والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2026.



غادة عبد الرازق وقعت ضحية لرامز جلال الجديد، وأبدت غضبها بعد كشف المقلب في النهاية.



البرنامج ضم هذا العام مجموعة من أهم الأسماء من مصر والعالم العربي، وينتظر أن يحظى بنسب مشاهدة كبيرة.



ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر البرامج الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة فور عرضه.



ومن المنتظر أن يقدم رامز جلال هذا العام فكرة جديدة ومختلفة، مع الحفاظ على بصمته المعروفة التي تجمع بين الكوميديا والتشويق.

البرنامج يعرض على شاشة mbc ويضم هذا الموسم عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، في إطار إنتاج ضخم وتقنيات تصوير حديثة تواكب تطور المحتوى الترفيهي.