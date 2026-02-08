طارق السيد عن سقوط الزمالك أمام زيسكو: خسارة صعبت الموقف

تعرض الزمالك لخسارة مفاجئة على يد نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خسارة تصعب الموقف لكن الزمالك يقدر".

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصري.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

يعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، ليواصل المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

وسيلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، في الجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، حيث ستقام في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.