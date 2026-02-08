اتحاد المنتجين يكشف السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن العرض والطلب وراء ارتفاع أسعار الدواجن خاصة قبل موسم رمضان، مشيرا إلى أنه نعمل على الوصول لسعر عادل للمواطنين، وتقيق هامش ربح للتجار، خاصة أن الدواجن يتم بيعها يوم بيوم على حسب سعرها.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه خلال احتفالات الاقباط بعد 7 يناير ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10% وبعدها انخفضت ولكنها عاودت إلى الرتفاع قبل إنطلاق موسم رمضان، خاصة أن الإستهلاك يزيد في رمضان بنسبة من 30 إلى 35%.

وتابع نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن انتاجنا من الدواجن أكثر من العام الماضي بننسبة 20%، معلقا “لا داعي من المواطنين تخزين الدواجن بشكل كبير، لأنه يؤثر على الأسعار”.