جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا

حسن العمدة

أحرز فريق بيراميدز هدف الثاني في شباك ريفرز يونايتد من عمر الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب إستاد جودسويل أكابيو في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 77، عن طريق مروان حمدي من ركلة جزاء.

وافتتح ريفرز يونايتد التهديف في الدقيقة 32، بعد ركلة حرة لفريق ريفرز يونايتد، من مكان جيد على حدود منطقة جزاء بيراميدز نفذت بتمريرة قصيرة ثم تسديدة صاروخية من ستيفان مانيو سكنت أقصى يسار المرمى.

وأدرك بيراميدز التعادل في الدقيقة 53، بعد تمريرة من مصطفى زيكو وصلت إلى مصطفى فتحي المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة بباطن القدم اليسرى سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أسامة جلال - حامد حمدان

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - زياد هيثم - عودة فاخوري - باسكال فيري - كريم حافظ - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة.

بيراميدز ريفرز يونايتد دوري أبطال إفريقيا

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

استعدادًا لإطلاقها..الزملوط يتابع تجهيزات قافلة التمور الثانية لصالح الأشقاء بقطاع غزة

جانب من الزيارة

قلوب شابة ترسم البهجة.. خريجو حقوق سوهاج يحتفلون برمضان مع أطفال معهد الأورام

جانب من الحدث

الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدارس

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

