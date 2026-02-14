انتهاء الترميمات بمتحف مقابر الخالدين بالقاهرة

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة على الانتهاء من ترميم التركيبات الخاصة بمتحف مقابر الخالدين بالتنسيق مع وزارة الآثار ، وتكريم الحرفيين والفنيين القائمين على أعمال الترميم.

محافظ القاهرة

وكان قد شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات المهرجان الوطنى لدعم الصناعات والسلع الغذائية بحديقة غرناطة بحى مصر الجديدة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأكد محافظ القاهرة ان المهرجان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد فرصة كبرى للأسر للحصول على احتياجاتهم من مكان واحدة بتخفيضات كبيرة، حيث يشارك فيه ١١٥ عارضًا من بينهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، ومنتجات وزارتى الزراعة، والإنتاج الحربي، وعدد من شركات القطاع الخاص، ومصنعى الحرف اليدوية.



ويوجد بالمعرض كافة مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية من بينها الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضار والفاكهة، واللحوم ، والدواجن بالإضافة إلى الملابس ،والاكسسوارات، والأحذية، والمساحيق عالية الجودة، والأدوات المنزلية، وأواني الطهي .

وأشاد محافظ القاهرة بمستوي المنتجات والسلع الموجودة والأسعار والتخفيضات التي قررتها الشركات العارضة والمنتجين .