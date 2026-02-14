باحث: إسرائيل تعيد رسم الخريطة الأمنية في الضفة لإضعاف السلطة الفلسطينية

قال الدكتور مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إعادة هندسة المنظومة الأمنية على الأرض في الضفة الغربية، بما يقوض وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ويدفع نحو إنهاء أي كيان فلسطيني قائم.

رعاية التوسع الاستيطاني

وأضاف مراد حرفوش، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لفرض مزيد من القوانين والوقائع الجديدة عبر المستوطنين ورعاية التوسع الاستيطاني، في إطار السعي إلى حسم الصراع ميدانيًا.

التوسع الاستيطاني والغطاء الحكومي

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس استراتيجية إسرائيلية تقوم على فرض أمر واقع دائم، مستفيدة من التوسع الاستيطاني والغطاء الحكومي، بما يغيّر طبيعة الصراع ويضعف فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة في المستقبل.