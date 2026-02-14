من تسهيل شراء الأراضي إلى إدارة الحرم الإبراهيمي.. إسرائيل تسرّع مخطط الضم

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن الاحتلال الإسرائيلي يخطو خطوة جديدة نحو ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال إجراءات أعلنتها إسرائيل مؤخرًا تسهّل شراء المستوطنين للأراضي، وتعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتطويق الفلسطينيين في مناطق معزولة بشكل متزايد.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإجراءات تتضمن إلغاء قانون يعود لعقود كان يحظر على اليهود شراء الأراضي مباشرة في الضفة الغربية، فضلًا عن السماح لإسرائيل بإدارة موقعين دينيين مهمين في جنوب الضفة الغربية، من بينهما الحرم الإبراهيمي.

التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين

وأكدت أن هدف التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين في الضفة الغربية لا يتوقف على استخدام القوة العسكرية فقط، بل يمتد ليشمل سياسة الخنق الاقتصادي والترهيب اليومي، بما يفرض واقعًا جديدًا على الأرض يحد من قدرة الفلسطينيين على البقاء والاستقرار.