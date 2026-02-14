دوري أبطال أفريقيا .. الترجي يتعادل سلبيا مع بترو أتليتكو في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الترجي التونسي وبترو أتليتكو في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في ختام دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أهدر الفريقان العديد من الفرص خلال الشوط الاول.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

"بشير بن سعيد – حمزة الجلاصي – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة – محمد دراغر – حسام تقا – معز الحاج علي – عبد الرحمن كوناتي – كسيلة بوعالية – يان ساسي– أبو بكر دياكيتي

يحتاج الترجي التونسي إلى الفوز لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي، وخاصة يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.