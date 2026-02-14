زيلينسكي: سنعقد الانتخابات إذا حصلنا على هدنة لمدة شهرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده "جاهزة" للمضي قدمًا في تنظيم الانتخابات، لكن فقط إذا تم احترام هدنة لمدة شهرين.

وأضاف زيلينسكي- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن- أن تنظيم الانتخابات تحت القصف "أمر صعب للغاية"، متابعًا: "لا أعرف من لديه خبرة.. نحن لا نملكها".

ومضى زيلينسكي قائلا: "إذا منحونا هدنة؛ يستطيع الرئيس دونالد ترامب تنفيذ ذلك، ويمكن لبرلماننا تعديل القوانين اللازمة؛ لنتمكن من المضي قدماً في إجراء الانتخابات، في حال كانت الولايات المتحدة وروسيا ترى ضرورة إجرائها في أوكرانيا".

وفي تصريح ساخر تجاه موسكو، أشار زيلينسكي إلى أنه سيكون سعيدًا بإجراء هدنة؛ من أجل تنظيم انتخابات حرة في روسيا.