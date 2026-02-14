رئيسة وزراء الدنمارك: رغبة ترامب في السيطرة على جرينلاند لا تزال قائمة

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال حريصًا على السيطرة على جزيرة جرينلاند الضخمة.

وأضافت فريدريكسن -في تصريح لها خلال المؤتمر اليوم السبت-: "الرغبة من جانب الرئيس الأمريكي هي بالضبط نفسها، نحن، كمملكة، نختلف معه، وبالمناسبة أوروبا تختلف أيضًا".

وكان الرئيس الأمريكي قد أطلق التهديد بمحاولة الاستيلاء على جرينلاند الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من حدوث صراع بين حلفاء الناتو قد يهدد استمرارية التحالف العسكري الذي تجاوز عمره 77 عامًا.

واتُفق على "إطار للمستقبل" لجرينلاند بين ترامب ورئيس حلف الناتو مارك روتي على هامش منتدى دافوس، فيما تستمر المحادثات الثلاثية بين الدنمارك وجرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت فريدريكسن في الوقت نفسه أن الحلفاء بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود بشكل جماعي لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية.