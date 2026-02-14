قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا أحد في أمان تام.. ذعر في إسرائيل بعد حادثة أسطوانات الأكسجين

إسرائيليين خائفون من صواريخ إيرانية سابقة
إسرائيليين خائفون من صواريخ إيرانية سابقة
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة لدولة الاحتلال، إسرائيل، عن بدء فحص شامل لجميع أسطوانات الأكسجين في المنشآت الصحية، بعد حادثة أودت بحياة امرأتين في مدينة أشدود وأثارت حالة من الذعر بين المواطنين والكوادر الطبية.

وأفاد متحدث باسم الوزارة بأن السيدتين وجدتا فاقدتين للوعي داخل مختبر تابع لمصفاة نفط يوم الأربعاء، قبل إعلان وفاتهما لاحقًا. 

التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود خلل في أسطوانات الأكسجين التي استخدمتاها، ما أثار مخاوف من احتمال احتواء بعض الأسطوانات على مواد سامة تهدد السلامة العامة.

وجهت وزارة الصحة بفحص جميع أسطوانات الأكسجين في المستشفيات والعيادات، وإخراج أي أسطوانة تالفة أو مشكوك في سلامتها من الخدمة.

شملت الإجراءات أيضًا أسطوانات التنفس الاصطناعي المنزلية، لضمان عدم تعريض المرضى لمخاطر صحية إضافية.

القلق يتزايد بين المواطنين

الحادثة الأخيرة تأتي في وقت يعاني فيه المجتمع الإسرائيلي من شعور متزايد بعدم الأمان، سواء بسبب الصراع العسكري المستمر على الحدود أو المخاطر الصحية في الداخل. كثير من المواطنين يشعرون بأن المستشفيات والمراكز الصحية لم تعد توفر الضمان الكامل للحياة اليومية، وأن أي معدات قد تشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة.

وفي ظل هذه المخاوف، بدأ البعض يفكر في البحث عن ملاذ آمن خارج البلاد، خصوصًا في أوروبا، حيث يعتقدون أن بيئة الرعاية الصحية أكثر أمانًا واستقرارًا، بعيدًا عن المخاطر اليومية التي تتزايد في إسرائيل.

الخبراء يشيرون إلى أن هذا القلق المتزايد قد يدفع شرائح واسعة من السكان إلى الهجرة أو قضاء فترات طويلة خارج البلاد كحل مؤقت للحماية من المخاطر.

السلطات الإسرائيلية أكدت استمرار التحقيقات لتحديد سبب الخلل في الأسطوانات ومعرفة ما إذا كان هناك أي تلوث أو مواد ضارة قد تؤثر على المستخدمين. 

الحادثة سلطت الضوء على أهمية الرقابة المستمرة على المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات والمنازل على حد سواء، وسط شعور متزايد بين المواطنين بأن لا أحد في إسرائيل آمن تمامًا.

غزة إسرائيل ذعر في إسرائيل الأوكسجين أشدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

بوسي شلبي

بوسي شلبي «ممثلة» في «على قد الحب»

خالد سليم

خالد سليم يثير قلق جمهوره بشأن حالته الصحية

سهير البابلي

فى ذكراها.. اللحظات الأخيرة فى حياة سهير البابلي واعتزالها

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد