ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على استقرار إفريقيا وازدهارها، مشددةً على أن القارة تحتل مكانة مركزية في النظام العالمي المتطور.



وفي كلمتها أمام الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم السبت، أكدت ميلوني أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها حيال إفريقيا، إذ أن مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة ويسودها السلام.



وفي إشارة إلى الشراكة بين إيطاليا وإفريقيا وخطة ماتي الإيطالية المعنية بالتنمية في إفريقيا، قالت ميلوني "هذه استراتيجية قمنا ببنائها معًا، لأننا لا نعتبر خطة ماتي خطة إيطالية لإفريقيا، بل مساهمة إيطالية في الأجندة الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص هذا العام على المشاريع المتعلقة بالمياه".



وأشارت ميلوني إلى أن الخطة عبارة عن منصة مفتوحة لوضع المعرفة الفنية والتقنيات والاستثمارات في خدمة الأهداف التي حددها الاتحاد الإفريقي ضمن أجندة 2063.



وفيما يتعلق بتخفيف عبء الديون والتعاون المالي، أكدت ميلوني أن إيطاليا ستطلق برنامج واسع النطاق لتحويل ديون الدول الإفريقية، والذي يتضمن، من بين نقاطه الرئيسية، التحويل الكامل لديون البلدان الأكثر هشاشة وضعفًا إلى استثمارات.



وفي ختام كلمتها أكدت ميلوني أن إيطاليا وأوروبا لا يمكنهما التفكير في المستقبل دون أخذ إفريقيا في الاعتبار لأن مستقبل أوروبا يعتمد على مستقبل القارة الإفريقية.