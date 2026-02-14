قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية السوري: صبرنا تجاه إسرائيل قادنا إلى طاولة المحادثات

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحكومة السورية لم تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، رغم ما وصفه بـ"التدخلات الخارجية والمساعي لإشعال حرب أهلية"، مشددًا على أن الدولة تعمل على معالجة تداعيات المرحلة بحكمة ومسؤولية وطنية.

وقال الشيباني في تصريحات صحفية اليوم إن “رغم حجم الضغوط والتدخلات ومحاولات تأجيج الفتنة، لم نتهرب من مسؤولية ما حدث في السويداء، بل تعاملنا مع التطورات بروح المسؤولية، وحرصنا على حماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق إلى الفوضى”.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة المشكلات الناجمة عن تضارب المصالح والانتماءات، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب “حوارًا وطنيًا صريحًا يعزز وحدة الصف ويصون مؤسسات الدولة”.

وفي ما يتعلق بالإصلاح السياسي، أشار وزير الخارجية إلى أن سوريا “ستعمل على بناء تجربتها الخاصة في ما يتعلق بالتمثيل النيابي”، موضحًا أن أي مسار سياسي قادم سينطلق من خصوصية الواقع السوري واحتياجات المجتمع، بعيدًا عن الإملاءات أو النماذج المفروضة من الخارج.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، شدد الشيباني على أنها “تهدد استقرار وطمأنينة السوريين، وتمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي”، مؤكدًا أن دمشق تحلت بالصبر وضبط النفس، “حتى تمكنا من جلب إسرائيل إلى محادثات تهدف إلى خفض التصعيد ومنع تفاقم الأوضاع”.

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
