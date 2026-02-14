الجيش الأمريكي يعلن شن ‌10 غارات على ‌سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أنه شن ‌10 غارات على أكثر ‌من ‌30 هدفا لتنظيم "داعش" في ‌سوريا، بوقت سابق من شهر فبراير الجاري.

قصف بنى تحتية ومخازن أسلحة

وأوضحت ⁠القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن ⁠الولايات المتحدة قصفت "بنى تحتية ومخازن أسلحة للتنظيم"، ⁠بين الثالث من فبراير ‌و12 من الشهر ذاته.

وقال الجيش الأميركي إن هدف الغارات "مواصلة الضغط العسكري على فلول التنظيم الإرهابي".

وذكر أن القصف تم باستخدام "ذخائر دقيقة ألقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، ومسيّرات".

و استهدف القصف موقع اتصالات تابع لتنظيم "داعش"، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير.

وذكر الجيش الأمريكي أن الخطوة جاءت "ردا على هجوم 13 ديسمبر على القوات الأميركية والسورية في تدمر"، بعد أن أسفر كمين لـ"داعش" عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي.