لا تقبل القسمة علي اتنين.. المصري يواجة زيسكو في كأس الكونفدرالية
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وفد البرلمان العربي يقوم بزيارة أبرز المعالم الثقافية في أذربيجان

وفد البرلمان العربي يزور مركز حيدر علييف
الديب أبوعلي

زار وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي في ختام الزيارة الرسمية إلى العاصمة الأذرية باكو، مركز حيدر علييف الثقافي، أحد أبرز المعالم الحضارية والثقافية في جمهورية أذربيجان، والذي يُعد تحفة معمارية فريدة صممتها المهندسة المعمارية العراقية العالمية زها حديد، ويتميز بتصميمه الانسيابي الحديث الذي يعكس روح الإبداع والتطور في البلاد.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على ما يضمه المركز من قاعات ومعارض دائمة ومؤقتة تسلط الضوء على تاريخ أذربيجان وحضارتها العريقة، إضافة إلى إنجازات الدولة الحديثة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، كما تعرف الوفد على المعروضات التي تجسد الإرث الوطني للرئيس الراحل حيدر علييف ودوره في بناء الدولة الأذرية الحديثة.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من القائمين على المركز حول رسالته في تعزيز الحوار الثقافي والانفتاح على مختلف شعوب العالم، ودوره في احتضان الفعاليات الدولية والمعارض الفنية والمؤتمرات التي تسهم في مد جسور التعاون الثقافي بين أذربيجان ومحيطها الإقليمي والدولي.

وأعرب وفد البرلمان العربي عن تقديره لما شهده من تطور حضاري وثقافي يعكس رؤية أذربيجان في الاستثمار بالثقافة كجسر للتواصل بين الشعوب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون البرلماني والثقافي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أواصر الصداقة بين الجانبين.

أذربيجان جمهورية أذربيجان البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي باكو مركز حيدر علييف الثقافي زها حديد العاصمة الأذرية باكو

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية.. أفضل وقت لتناول الحلوى دون رفع سكر الدم

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

