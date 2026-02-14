قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية
حماية المنافسة: إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن
توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر علي ماهر يكشف لـ صدي البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل عائلة مصرية جدًا

الفنان ياسر علي ماهر
الفنان ياسر علي ماهر
أوركيد سامي

كشف الفنان ياسر علي ماهر عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا إنسانيًا يلامس واقع الأسرة المصرية.

وأوضح ياسر علي ماهر أنه يجسد شخصية كبير العائلة، وهو رجل يتمتع بالحكمة والخبرة، وعلى دراية واسعة بأمور الدين، ويلعب دور المرجعية الأساسية داخل الأسرة، حيث يلجأ إليه الجميع لحل الخلافات واتخاذ القرارات المهمة. وأضاف أن الشخصية تمثل نموذجًا متكررًا داخل كل بيت مصري، وتعكس قيمة الاحترام والترابط الأسري.


وأشار إلى أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» يناقش عددًا من القضايا التي تمس المجتمع، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، من خلال معالجة درامية واقعية تقدم رسائل هادفة.

وأكد أن العمل يسعى إلى تعزيز مفهوم الترابط الأسري والحفاظ على الهوية المجتمعية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مسلسل يناقش قضايا حقيقية تمس كل بيت مصري، ويقدم محتوى دراميًا يجمع بين المتعة والرسالة.


https://youtube.com/shorts/BcvZ7JSpNNw?si=6Ivpdwdw_crQzeJX

ياسر علي ماهر اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

مصطفي يونس

مهيب عبد الهادي ينعى شقيق مصطفى يونس

العين

ربيعة أساسيا.. تشكيل العين أمام النصر بالدوري الإماراتي

فياريال

خيتافي يتقدم على فياريال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد