ياسر علي ماهر يكشف لـ صدي البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل عائلة مصرية جدًا

كشف الفنان ياسر علي ماهر عن تفاصيل شخصيته في مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا إنسانيًا يلامس واقع الأسرة المصرية.

وأوضح ياسر علي ماهر أنه يجسد شخصية كبير العائلة، وهو رجل يتمتع بالحكمة والخبرة، وعلى دراية واسعة بأمور الدين، ويلعب دور المرجعية الأساسية داخل الأسرة، حيث يلجأ إليه الجميع لحل الخلافات واتخاذ القرارات المهمة. وأضاف أن الشخصية تمثل نموذجًا متكررًا داخل كل بيت مصري، وتعكس قيمة الاحترام والترابط الأسري.



وأشار إلى أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» يناقش عددًا من القضايا التي تمس المجتمع، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم والأخلاق داخل المجتمع المصري، من خلال معالجة درامية واقعية تقدم رسائل هادفة.

وأكد أن العمل يسعى إلى تعزيز مفهوم الترابط الأسري والحفاظ على الهوية المجتمعية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مسلسل يناقش قضايا حقيقية تمس كل بيت مصري، ويقدم محتوى دراميًا يجمع بين المتعة والرسالة.



https://youtube.com/shorts/BcvZ7JSpNNw?si=6Ivpdwdw_crQzeJX