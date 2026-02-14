قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين ينتقد الهجوم على ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
باسنتي ناجي

دافع الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد الانتقادات التي تعرض بدلها بعد إلغاء تتر رامي صبري في مسلسلها الرمضاني المقرر عرضة هذا الموسم.

مسلسل وننسي اللي كان 

وكتب عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حقيقي انا مش مصدق اللي بيحصل مع  الفنانة ياسمين عبد العزيز   لو تتر اتغير من حاجه لحاجه يبقى ياسمين..

 لو ممثله او ممثل بيقول جمله معينه هنا او هنا يبقى ياسمين ... (طيب انا  رحت فين .) لو حد لابس لبس معين يبقى ياسمين!! ".

وتابع:" لو شخصيه متسمية اسم بعينه يبقى ياسمين .. واقسم بالله ان هذا غير حقيقي! لان المسلسل له مؤلف و مخرج و منتج و  ستايلست واقسام تخصصية".

وأكمل :" احنا مش  هواه.. احنا بنشتغل وكل واحد فينا بيحترم دور الاخر وكل واحد مسؤول عن اختصاصاته ودوره في العمل ..اكيد بنتشاور وبنفكر مع بعض كلنا للوصول لافضل قرارات اللي  فيها مصلحة المشروع..  بس الموضوع كله تصفية حسابات للأسف الشديد ..".

وأختتم:"  وهي بقت مش عارفه تعمل ايه لما تطلع ترد الناس تقول لها بتردي ليه؟  ولما تسكت الناس بتصدق الاتهامات !! 

 ..حقيقي انا بشفق عليها ولكن اللي بيخليني  اهدى ان ياسمين قوية جدا .. جدا جدا و بتقابل ده كله بسخرية وضحك  وبترد تقولي انا مش شايفاهم بس انا متعود اواجه و الناس اللي بتتابعني عارفين عني ده و لازم الجمهور يعرف الحقائق  لأن انا بعتبر الهجوم على ياسمين هو جزء من الهجوم على مشروعي  اللي كلنا بنبذل فيه مجهود كبير  جدا   جدا ..وربنا يصلح حال الجميع ..وخالص التقدير والاحترام للجميع".

ألغى الفنان رامي صبري متابعته الفندنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

رامي صبري 

وجاء ذلك على إعلانه عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد المقرر عرضة في هذا السباق الرمضاني "وننسي اللي كان " 

وأعلن الفنان رامي صبري، اعتذاره عن تتر مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه في دراما شهر رمضان.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه على انستجرام: “تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان”.

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

وسبق أن علَّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على البرومو الدعائي الأول لمسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على “فيس بوك”: «اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص.. على MBC مصر بإذن الله».

وجاء تعليق ياسمين بالتزامن مع طرح قناة MBC مصر البرومو التشويقى الأول للمسلسل، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان كريم فهمي.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهي تقول: «أنا لما أموت؛ هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرني بيه».

كما أظهر البرومو، مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين في صراعات نفسية معقدة داخل إطار درامي مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللي كان»، كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.

ياسمين عبد العزيز كريم فهمي عمرو محمود ياسين

