لا أمن بدون أمريكا.. فون دير لاين تنتقد رئيس الناتو بعد تصريحه الأخير

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، انتقادا مباشرا لرئيس حلف الناتو مارك روته، الذي أشار إلى أن أوروبا "يمكنها الاستمرار في الحلم" بمزيد من الاستقلالية فيما يتعلق بضمان أمنها بدون الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن “الصورة أكثر تعقيدا من ذلك”.

وحسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية - في كلمتها خلال مؤتمر ميونخ للأمن- إن الوضع الأمني ​​في القارة أكثر تعقيدا، داعية القادة الأوروبيين إلى تعزيز التزامات الدفاع المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "أعتقد أن الوقت قد حان لتفعيل بند الدفاع المشترك الأوروبي، فالدفاع المشترك ليس خيارا بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ بل هو التزام".

وأشارت إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأن أوروبا ليست في وضع يسمح لها بضمان أمنها بمفردها في الوقت الراهن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية :"لا يقتصر الأمر على استمرار الوضع الراهن أو الانقسام والاضطراب، هناك خيارات عديدة بينهما، والوضع الراهن غير مُرض، لا لنا ولا للولايات المتحدة".

وأضافت: "دعونا نُنمي قوتنا دون الاعتماد المستمر على الآخرين".