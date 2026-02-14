قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
رياضة

دوري أبطال أفريقيا| الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الجيش الملكي غدًا

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
إسلام مقلد

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق الجيش الملكي المغربي في الجولة السادسة والختامية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في السادسة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة.

حضر الاجتماع منسق المباراة وممثلو الاتحاد الأفريقي ومن الأهلي سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والعميد محمد مسعد مدير أمن الأهلي وأحمد فوزي ومحمد أسامة إداريا الفريق، هذا إلى جانب مسئولي فريق الجيش الملكي، وخلال الاجتماع تمت مراجعة ومناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد الوصول إلى استاد القاهرة، والزي الخاص بكل فريق. 

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمي طاقمًا من اللون الفوسفوري، فيما يرتدي فريق الجيش الملكي طاقمًا من اللون الأسود المخطط بالأحمر والأخضر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر بالكامل. 

وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي.

النادي الأهلي الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي فريق الجيش الملكي الجيش الملكي الجيش الملكي المغربي دوري أبطال إفريقيا

