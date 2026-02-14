مدرب الجيش الملكي: نلعب مباراة الأهلي للفوز ونافسنا في مجموعة متوازنة

علق ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، علي مباراة الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الجيش الملكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: نلعب المباراة على هدف واحد وهو الفوز، والأهلي سيكون بحاجة إلى الفوز ليضمن صدارة المجموعة.

مجموعة متوازنة

وتابع: نافسنا في مجموعة متوازنة وجميع الفرق كانت قوية والمستويات متقاربة، ومباراة الغد ستكون صعبة لكننا سنلعب من أجل الفوز.

وشدد مدرب الجيش الملكي على أن المباريات الخمس الماضية كانت صعبة، ولم نحقق الانتصار سوى في المباراة الرابعة، وفي لقاء يانج أفريكانز وأمام الأهلي تأثرنا بالقرارات التحكيمية، وبعدها خضنا المباريات بدون حضور جماهيري.

العوامل الخارجية لن تؤثر علينا

وأضاف: كان لدينا دائمًا هدف وهو أن العوامل الخارجية لن تؤثر علينا سواء عقوبات كاف أو القرارات التحكيمية، وتركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا.

غياب ثنائي الأهلي

وعن غياب ثنائي الأهلي زيزو وتريزيجيه بسبب الإصابة، قال: لا ألتفت لغيابات الأهلي في مباراة الغد، لأنه بحكم معرفتي بالأهلي كأحد أكبر أندية القارة تاريخيًا وعلى مستوى الانتصارات، فهو لا يتأثر بالغيابات.

وأضاف: الأهلي دائمًا لديه حلول حتى إذا كان يعاني من الغيابات، فسيخوض المباراة بأفضل 11 لاعبًا، وكل لاعب في الأهلي عنصر مهم حتى لو الغيابات مؤثرة فالبدائل موجودة على نفس المستوى.