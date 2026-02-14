قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب الجيش الملكي: نلعب مباراة الأهلي للفوز ونافسنا في مجموعة متوازنة

ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي
إسلام مقلد

علق ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، علي مباراة الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الجيش الملكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: نلعب المباراة على هدف واحد وهو الفوز، والأهلي سيكون بحاجة إلى الفوز ليضمن صدارة المجموعة.

مجموعة متوازنة

وتابع: نافسنا في مجموعة متوازنة وجميع الفرق كانت قوية والمستويات متقاربة، ومباراة الغد ستكون صعبة لكننا سنلعب من أجل الفوز.

وشدد مدرب الجيش الملكي على أن المباريات الخمس الماضية كانت صعبة، ولم نحقق الانتصار سوى في المباراة الرابعة، وفي لقاء يانج أفريكانز وأمام الأهلي تأثرنا بالقرارات التحكيمية، وبعدها خضنا المباريات بدون حضور جماهيري.

العوامل الخارجية لن تؤثر علينا 

وأضاف: كان لدينا دائمًا هدف وهو أن العوامل الخارجية لن تؤثر علينا سواء عقوبات كاف أو القرارات التحكيمية، وتركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا.

غياب ثنائي الأهلي

وعن غياب ثنائي الأهلي زيزو وتريزيجيه بسبب الإصابة، قال: لا ألتفت لغيابات الأهلي في مباراة الغد، لأنه بحكم معرفتي بالأهلي كأحد أكبر أندية القارة تاريخيًا وعلى مستوى الانتصارات، فهو لا يتأثر بالغيابات.

وأضاف: الأهلي دائمًا لديه حلول حتى إذا كان يعاني من الغيابات، فسيخوض المباراة بأفضل 11 لاعبًا، وكل لاعب في الأهلي عنصر مهم حتى لو الغيابات مؤثرة فالبدائل موجودة على نفس المستوى.

