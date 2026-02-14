مسلسلات رمضان.. نضال الشافعي يكشف كواليس مسلسل حق ضايع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كشف الفنان نضال الشافعي، كواليس عمله في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقال نضال الشافعي، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه يجسد شخصية معتصم الذي يعمل محاميا في أحداث مسلسل حق ضايع، ويتعرض لمفارقات درامية دون أن يكشف عن طبيعة الأحداث. 

وأعرب نضال الشافعي، عن سعادته بالتعاون مع باقي أبطال مسلسل حق ضايع، مؤكدا على روح التعاون الذي يجمع بين كل أبطال العمل. 

مسلسل حق ضايع

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم. 

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.

أعمال نضال الشافعي 

كما يشارك الفنان نضال الشافعي، في بطولة مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

