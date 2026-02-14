الداخلية تنهي مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال بالجيزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، مما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة، وسرعان ما تدخلت القوات الأمنية لكشف الحقيقة وضبط المتورطين.

وبالفحص تبين أن الواقعة شهدتها دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حامية بين طرفين؛ الطرف الأول ضم 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح سطحية"، بينما ضم الطرف الثاني أحد الأشخاص "مصاب بجرح سطحي" وزوجته وشقيقتها، وجميعهم يقيمون في نطاق دائرة القسم.

وأكدت التحريات أن شرارة الأزمة بدأت بسبب خلافات الجيرة المعتادة و"لهو الأطفال"، حيث تطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة بين الطرفين أمام المارة، مما أسفر عن وقوع الإصابات المنوه عنها في التقرير الطبي الأولي.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، تبادل الطرفان الاتهامات بالبدء في الاعتداء والتسبب في إحداث الإصابات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

