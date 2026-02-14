الداخلية تنهي مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص، مما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة، وسرعان ما تدخلت القوات الأمنية لكشف الحقيقة وضبط المتورطين.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أن الواقعة شهدتها دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بتاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حامية بين طرفين؛ الطرف الأول ضم 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح سطحية"، بينما ضم الطرف الثاني أحد الأشخاص "مصاب بجرح سطحي" وزوجته وشقيقتها، وجميعهم يقيمون في نطاق دائرة القسم.

وأكدت التحريات أن شرارة الأزمة بدأت بسبب خلافات الجيرة المعتادة و"لهو الأطفال"، حيث تطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة بين الطرفين أمام المارة، مما أسفر عن وقوع الإصابات المنوه عنها في التقرير الطبي الأولي.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، تبادل الطرفان الاتهامات بالبدء في الاعتداء والتسبب في إحداث الإصابات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.