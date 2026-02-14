قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جنايات المنصوره تقضي بإعدام عامل أنهى حياة ابن عشيقته

همت الحسينى

قضت  جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا لعامل بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه من فضيلة مفتي الجمهورية لإدانته بقتل نجل عشيقته من ذوي الإعاقة نتيجة وجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه لاعتقاده أن بتخلصه من الطفل يخلو له الجو والزواج منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، فى القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة قد أحال المتهم محمود.م .ص"،31 عاما، عاطل ومقيم مركز المحلة محافظة الغربية الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 31/8/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل محمد جعفر

رفعت، الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما من ذوي الاعاقة عمدا مع سبق الاصرار والترصد إثر علاقة عاطفية فيما بينه ووالدة المجني عليه ورغبته فى التخلص منه لوقوفه عائقا أمام انتقال الأخيرة رفقته فأوعز إليه شيطانه وعقد العزم وبيت النية على قتله وما ان انفرد به بالمسكن مستغلا إعاقته وعجزه  لإصابته بضمور بالمخ والعضلات وعدم القدرة على الحركة فقام بكتم أنفاسه ورطم رأسه أرضا قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

الدقهليه جنايات المنصوره منية النصر

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

