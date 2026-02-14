جنايات المنصوره تقضي بإعدام عامل أنهى حياة ابن عشيقته

قضت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية بالإعدام شنقا لعامل بعد ورود الرأي الشرعي في قرار إعدامه من فضيلة مفتي الجمهورية لإدانته بقتل نجل عشيقته من ذوي الإعاقة نتيجة وجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه لاعتقاده أن بتخلصه من الطفل يخلو له الجو والزواج منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، فى القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة قد أحال المتهم محمود.م .ص"،31 عاما، عاطل ومقيم مركز المحلة محافظة الغربية الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 31/8/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه الطفل محمد جعفر

رفعت، الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما من ذوي الاعاقة عمدا مع سبق الاصرار والترصد إثر علاقة عاطفية فيما بينه ووالدة المجني عليه ورغبته فى التخلص منه لوقوفه عائقا أمام انتقال الأخيرة رفقته فأوعز إليه شيطانه وعقد العزم وبيت النية على قتله وما ان انفرد به بالمسكن مستغلا إعاقته وعجزه لإصابته بضمور بالمخ والعضلات وعدم القدرة على الحركة فقام بكتم أنفاسه ورطم رأسه أرضا قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.