محافظ الدقهلية: متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار المتابعة اليومية لعمل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، والتخفيضات على السلع الغذائية، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وقال محافظ الدقهلية إن إنشاء المعرض الثاني بالمنصورة جاء بعد نجاح المعرض الأول بشارع قناة السويس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم التجربة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً لصرف حصص الخبز المدعم بالمعرض، كما تباع اللحوم بأسعار 275 جنيها، والأسماك التي تبدأ من 50 جنيها وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 110 حتى 120 جنيها للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وشدد محافظ الدقهلية على محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.