الكونفدرالية الإفريقية.. شوط أول سلبي بين المصري وزيسكو الزامبي

تعادل المصري البورسعيدي سلبيا مع نظيره زيسكو الزامبي، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، قد انتهت بفوز المصري على زيسكو يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما بزامبيا.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، خالد صبحي.

الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، أحمد القرموطي، منذر طمين، أسامة زمراوي.

الهجوم: صلاح محسن.







