قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل أقوال سيدة أعمال متهمة بـ دهس عامل في مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

أدلت سيدة أعمال" ر . ج . ك " تبلغ من العمر 34 عاما، المتهمة في واقعة دهس "عامل" بمحل حلويات شهير بمدينة نصر، بأقوال مفصلة في الواقعة .

أقوال المتهمة 

س| ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بالاشتراك مع آخر مجهول بقتل المجني عليه أحمد شعبان عبد الغني علام عمدًا بغير سبق إصرار أو توصد، وكان ذلك بأن صدمته بالسيارة الخاصة بك، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "إسلام حامد"، وكان ذلك ليلاً بالاشتراك مع آخر غير معلوم، وأرتكبتِ جناية القتل العمد بقصد تسهيل إتمام جنحة السرقة بالقرار بالمسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج| محصلش.

س| ما الذي حدث وما ظروف ضبطك وعرضك علينا، وتوجه دفاعك تحديدًا؟

ج| اللي حصل إني إمبارح رحت محل سوق السعادة علشان أشتري متطلبات رمضان وكان معايا السواق "محمود"، وقعدت حوالي ساعة أجمع الحاجة اللي محتاجاها. بعد كده لقيت الكاشير زحمة ووجدت ولد بيساعد الناس علشان يحاسبوا، فنديت عليه وطلبت منه أنه يكود الطلبات ويحاسبني، وفعلاً كود الطلبات ورتبها في كرتونة، وقال لمحمود اللي معايا يحط الكارتون في العربية، وأخذ ما يضرب الطلبات على الكاشير ويجيب لي التسعيرة، وأنا قولت لمحمود: هروح أقعد في العربية وهو يحاسب ويجيلي. ركبت العربية، وبعدها أول ما ركبت كلموني قالوا لي أن في عربية من عربات الشغل عملت حادثة على طريق السويس، فرحت علشان الحق أشوف في أيه. بعد ما قفلت، سألت محمود: دفعت كام؟ قالي إنه ما حسبش، فكلّمت سواق شغال معايا وقال له يروح يدفع الحساب، لكن بعد ما وصل كلمني وقال إنهم عايزوني علشان في حد بيقولوا إني خبطت حد بالعربية ومات. بعدها اتجهت إلى قسم أول مدينة نصر وهناك تم توقيفي.

س| متى وأين حدث ذلك؟

ج| الكلام ده حصل إمبارح، يوم 7 فبراير 2026، من الساعة 05:30 حتى الساعة 18:00 تقريبًا في متجر سوق السعادة بمدينة نصر أول.

س| من كان معك آنذاك؟

ج| كان معايا السواق بتاعي.

س| ما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج| علشان أشتري طلبات رمضان.

س| وهل اعتدتِ التعامل مع المتجر محل الواقعة؟

ج| أيوة، بتعامل معاه من زمان.

س| وما هي طبيعة ذلك التعامل تحديدًا؟

ج| كل سنة بروح أجيب منه طلبات رمضان.

س| منذ متى وأنت تتعاملين مع ذلك المتجر؟

ج| بقالي سنين تقريبًا.

س| هل من سابق معرفة أو خلافات بينك وبين أي من العاملين بذلك المتجر؟

ج| لا.

س| هل من سابق معرفة أو خلافات بينك وبين المتوفي أحمد شعبان عبد الغني علام؟

ج| لا، أول مرة أشوفه إمبارح.

س| وما هي بادرة تقابلك مع المجني عليه؟

ج| بعد ما جمعت الحاجة بتاعة رمضان، رحت لأحاسب، لقيت الكاشير زحمة جدًا ووجدت المجني عليه يساعد الناس، فناديت عليه ورضيته، وأعطيته 200 جنيه وطلبت منه أن يكود الطلبات ويحاسبني.

س| وهل ساعدك المجني عليه؟

ج| أيوه، هو فعلاً كود الطلبات ورتبها في كرتون، وقال لمحمود يحط الكارتونة في العربية، وعقبال ما يضرب الطلبات على الجهاز ويجبلي الفاتورة، وأنا قلت لمحمود هروح أقعد في العربية وهو يحاسب ويجيلي، ركبت العربية، وبعدها محمود ركب معي ومشينا.

س| وهل قمت بدفع قيمة المنتجات التي حصلت عليها؟

ج|  لا.

س|  ما الحال دون ذلك؟

ج|  أنا قلت لمحمود: هروح أقعد في العربية وهو يحاسب ويجيلي، ركبت العربية، وبعدها محمود ركب معي ومشينا، وأول ما ركبت كلموني قالوا إن في عربية من عربات الشغل عملت حادثة على طريق السويس، فرحت أشوف في أيه، وبعد ما قفلت سألت محمود دفع كام؟ قال لي إنه ما حسبش، فكلمت السواق وقال له يروح يدفع الحساب، وبعد ما وصل كلمني وقال إنهم عايزوني علشان في حد بيقولوا إني خبطته بالعربية ومات.

س| هل أنتِ قائدة السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة؟

ج|  أيوه.

س|  هل أنتِ من قاد المركبة وغادرت محل الواقعة؟

ج|  أيوه، أنا اللي كنت سايقة بعد ما مشينا من المحل.

س|  هل تجيدين قيادة المركبات؟

ج| أيوه، أنا بسوق تريلات وعربات نقل ثقيل من صغري.

س| هل تحملين رخصة قيادة؟

ج| أيوه، أنا معايا رخصة.

سيدة أعمال دهس محل حلويات شهير بمدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي

محكمة جنايات بورسعيد تحيل أوراق متهم بقـ.ـتل والدته إلى المفتي | تفاصيل

ندوة عن مخاطر لعبة روبلكس في بيت ثقافة الإسماعيلية

ندوة عن مخاطر لعبة روبلكس في بيت ثقافة الإسماعيلية

المتحف

انتهاء الترميمات بمتحف مقابر الخالدين بالقاهرة

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد