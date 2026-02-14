وسـت هام يتجاوز بيرتن ألبيون ويتأهل لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق وست هام يونايتد إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مضيفه بيرتن ألبيون بهدف وحيد في الوقت الإضافي، ضمن منافسات الدور الرابع.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي 0-0، رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

وشهدت المباراة شوطًا أول بلا أهداف، مع سيطرة نسبية لوست هام على الكرة وخلق بعض الفرص، بينما اعتمد بيرتن على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة.

ومع نهاية الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لحسم المباراة.

وفي الدقيقة 96 من الوقت الإضافي، خطف كريسينسيو سامرفيل هدف الفوز لفريق وست هام، ليقود الفريق الإنجليزي إلى التأهل بعد مباراة صعبة أمام منافس أصعب مما يوحي الفارق في الترتيب.