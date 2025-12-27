قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
قائد الجيش السويسري يفجر مفاجأة عن عدم قدرة بلاده على حماية نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في يوم الوفاء.. وزير الصحة يكرّم النماذج المتميزة من القطاع الصحي بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرم العاملون بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم بإحتفالية «يوم الوفاء»، التي خُصصت لتكريم النماذج المتميزة من الأطباء والكوادر الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية المخلصة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء القطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، وما يقدمونه من عطاء متواصل في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل طبيعة المحافظة الجغرافية واتساع رقعتها، وما يترتب على ذلك من تحديات تتطلب قدرًا عاليًا من الالتزام والانضباط.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم النماذج المتميزة داخل المنظومة الصحية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير القطاع وتحقيق جودة الخدمة، مشيدًا بما لمسه من تفانٍ وإخلاص في أداء العاملين بالوادي الجديد، وقدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر بين الفرق الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وشمل التكريم عددًا من النماذج المشرفة من أبناء القطاع الصحي بالمحافظة، وهم:
الدكتور محمد عبيد مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، أحمد عبد الله مدير إدارة التموين الطبي، حمدية زهري ممرضة بوحدة اللواء صبيح بإدارة الفرافرة، وسيف الدين أحمد من الخدمات المعاونة بمستشفى الداخلة العام.

وفي ختام الاحتفالية، تقدمت مديرية الصحة بالوادي الجديد بخالص التهنئة للمكرّمين، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس تقدير القيادة السياسية والوزارة للجهود المبذولة على أرض الواقع، ومتمنية لجميع العاملين بالقطاع الصحي دوام التوفيق ومزيدًا من التميز في خدمة أبناء محافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد يوم الوفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟

لماذا تختلف صلاة الجنازة في هيئتها عن باقي الصلوات؟.. الإفتاء تجيب

أذكار النوم مكتوبة

أذكار النوم مكتوبة .. رددها على فراشك تصرف الشياطين وتمنع الأرق

وزير الأوقاف مع وفد من باحثي أكاديمية بولغار

وزير الأوقاف يلتقي باحثي أكاديمية بولغار بتتارستان الروسية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد