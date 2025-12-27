في يوم الوفاء.. وزير الصحة يكرّم النماذج المتميزة من القطاع الصحي بالوادي الجديد

كرم العاملون بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم بإحتفالية «يوم الوفاء»، التي خُصصت لتكريم النماذج المتميزة من الأطباء والكوادر الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز الكوادر الطبية والإدارية المخلصة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء القطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد، وما يقدمونه من عطاء متواصل في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل طبيعة المحافظة الجغرافية واتساع رقعتها، وما يترتب على ذلك من تحديات تتطلب قدرًا عاليًا من الالتزام والانضباط.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم النماذج المتميزة داخل المنظومة الصحية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير القطاع وتحقيق جودة الخدمة، مشيدًا بما لمسه من تفانٍ وإخلاص في أداء العاملين بالوادي الجديد، وقدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن فخره واعتزازه بجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات هو نتاج عمل جماعي وتعاون مستمر بين الفرق الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.

وشمل التكريم عددًا من النماذج المشرفة من أبناء القطاع الصحي بالمحافظة، وهم:

الدكتور محمد عبيد مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد رشاد مدير مستشفى الداخلة العام، أحمد عبد الله مدير إدارة التموين الطبي، حمدية زهري ممرضة بوحدة اللواء صبيح بإدارة الفرافرة، وسيف الدين أحمد من الخدمات المعاونة بمستشفى الداخلة العام.

وفي ختام الاحتفالية، تقدمت مديرية الصحة بالوادي الجديد بخالص التهنئة للمكرّمين، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس تقدير القيادة السياسية والوزارة للجهود المبذولة على أرض الواقع، ومتمنية لجميع العاملين بالقطاع الصحي دوام التوفيق ومزيدًا من التميز في خدمة أبناء محافظة الوادي الجديد.