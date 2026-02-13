قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
فن وثقافة

إصابة في ذراعها.. غادة عادل تثير قلق متابعيها

غاده عادل
غاده عادل
ميرنا محمود

أثارت الإعلامية انجي علي قلق الجماهير بنشر صورة رفقة الفنانة غادة عادل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت غادة  عادل بإصابة في ذراعها وعلقت انجي علي قائلة : اللعب مع الكلاب، مما اثار قلق متابعيها.

على الجانب الاخر أعلن المنتج محمد رشيدي، بدء تصوير فيلم عيلة دياب عالباب، لـ الفنان محمد سعد، والفنانة غادة عادل.

ونشر محمد رشيدي، صورة (كلاك) فيلم عيلة دياب عالباب، عبر فيسبوك، معلنًا انطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم.

وعلق رشيدي، على الصورة قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله.. فيلم عيلة دياب عالباب .. محمد سعد، غاده عادل، دنيا سامى، إخراج وائل احسان».

أحدث أفلام محمد سعد 
 

أحدث أعمال محمد سعد، في السينما، هو فيلم الدشاش، الذي تم عرضه في بداية العام الجاري 2025، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام.

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

أحدث مسلسلات محمد سعد 
 

وكان آخر أعمال محمد سعد، في الدراما، هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

انجي علي غاده عادل اصابه غاده عادل اطلالات النجوم

