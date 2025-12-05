بدء تصوير فيلم عيلة دياب عالباب لـ محمد سعد وغادة عادل

أعلن المنتج محمد رشيدي، بدء تصوير فيلم عيلة دياب عالباب، لـ الفنان محمد سعد، والفنانة غادة عادل.

ونشر محمد رشيدي، صورة (كلاك) فيلم عيلة دياب عالباب، عبر فيسبوك، معلنًا انطلاق تصوير أولى مشاهد الفيلم.

وعلق رشيدي، على الصورة قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله .. فيلم عيلة دياب عالباب .. محمد سعد، غاده عادل، دنيا سامى، إخراج/ وائل احسان».

أحدث أفلام محمد سعد

أحدث أعمال محمد سعد، في السينما، هو فيلم الدشاش، الذي تم عرضه في بداية العام الجاري 2025، ضمن موسم أفلام اجازة نصف العام.

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز.

الفيلم تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا حول "الدشاش" الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل في كثير من العداوات، ولكن يتعرض لأزمة كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، فيقرر إعادة حساباته والسعي ليكون شخص أفضل.

أحدث مسلسلات محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد، في الدراما، هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.