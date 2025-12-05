روبرتو كارلوس يشيد بأنشيلوتي: يمثل خطوة استثنائية في تاريخ السامبا

في أجواء احتفالية طغى عليها الحنين لذكريات المونديال، وخلال تواجد كبار نجوم الكرة العالمية في حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، أدلى البرازيلي روبرتو كارلوس بتصريحات حملت خليطًا من الفخر، والذكريات، والتفاؤل بمستقبل المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

روبرتو كارلوس: أنشيلوتي إضافة تاريخية للسامبا

أكد الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس أن تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب منتخب البرازيل يمثل خطوة استثنائية في تاريخ كرة السامبا، مشددًا على أن المدرب المخضرم يملك الفكر والخبرة القادرين على إعادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم، بعد فترة طويلة من الغياب عن المباراة الختامية.

وقال كارلوس خلال تواجده في الحفل: «أن تستيقظ كبطل، بالنسبة للاعب كرة القدم هو أفضل شعور يمكن أن يعيشه. معرفتك بأنك أسعدت ملايين البرازيليين شرف لا يضاهى».

وعن إجادته تسديد الركلات الحرة، أوضح: «السر هو التدريب المتواصل ووضع الكرة في المكان الذي يعجز الحارس عن الوصول إليه».

ثم تابع حديثه عن أنشيلوتي قائلًا: «أنشيلوتي للبرازيل شيء مذهل ورائع.. أتمنى له الأفضل، وأن يبذل أقصى ما لديه حتى نرى البرازيل في نهائي كأس العالم بعد غياب طويل».