تعرف على طرفي مباراة افتتاح كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طرفي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي ستقام الصيف المقبل، وذلك خلال مراسم قرعة النسخة المقبلة التي جرت مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي".

وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك نهائيات النسخة المقبلة من المونديال في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو، في نسخة استثنائية تضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، يتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأعلن "فيفا" أن المباراة الافتتاحية ستجمع منتخب المكسيك بأحد الفرق المتواجدة في التصنيف الثالث، على أن تقام المباراة على ملعب "أزتيكا" بمدينة مكسيكو.

وحسب ما تم الكشف عنه خلال مراسم القرعة، ستشهد المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو مواجهة منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، لتكون البداية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026.