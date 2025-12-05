أول تعليق من حسام حسن على نتيجة قرعة كأس العالم

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه منذ تواجده على رأس القيادة الفنية وهو يلعب بالفراعنة بشكل دائم للفوز وتحقيق نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن هذا هو ما سيحدث أيضا في كأس العالم 2026.

وعن مجموعة منتخب مصر في كأس العالم، التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، قال حسام حسن: "جاهزون وسنبذل قصاري جهدنا للتواجد في أفضل المراكز ببطولة كأس العالم والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم في العالم، ونمتلك لاعبين كباراً لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة في المونديال.

وأضاف حسام حسن: "نركز حالياً علي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 والتي ستنطلق بعد عدة أيام في المغرب الشقيق".