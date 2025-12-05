شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاطًا للرياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس).

وأوضحت أن طقس غدًا يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من سيناء (شمال سيناء - خليج العقبة - نخل - سانت كاترين - ذهب - شرم الشيخ)، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبينت الهيئة، أن طقس غدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت من أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر و خليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (40: 50 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2: 3 متر).

وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، قائلة :"قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي:

السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى وسط وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح القوية نتيجة الهواية الهابطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 25 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 28 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 30 درجة.

الصغرى 16 درجة.