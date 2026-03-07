هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيك بلباو في الليجا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم السبت، في العاشرة مساءً على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن خط الوسط بسبب عدم تعافيه من الإصابة، إلى جانب الثنائي جول كوندي وأليخاندرو بالدي، اللذين تعرضا للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دييجو كوشين

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، إريك جارسيا، كورتيس، تشافي إسبارت

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، مارك بيرنال، تومي

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني بردجي.

ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، في حين يتواجد أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.