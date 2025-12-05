قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من ٢٩ نوفمبر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، شملت تفقد مشروع "روضة السيدة-2"، ومشروع "الفسطاط فيو" المطل على حدائق تلال الفسطاط.

وخلال الجولة، تفقد عددًا من أعمال تطوير الطرق وأعمال إعادة إحياء منطقة "درب اللبانة"، إلى جانب أعمال إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومشروعي "بوتيك أوتيل الشوربجي" و"بوتيك أوتيل الأرناؤوطي".

كما عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" لاستعراض تطورات العمل في منجم السكري، مؤكدًا دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بالمنجم بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة، معربًا عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة والشركة المشغلة لمنجم السكري، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم.

وشملت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، حيث أكد على ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة، اعتمادًا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني.

وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة موقف تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، مشددًا على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير وفق البرامج الزمنية المقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.

وخلال الاجتماع، تم تناول الموقف الراهن لصرف التعويضات المستحقة لأهالي الجزيرة، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة.

كما تم بحث خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع.

والتقى رئيس الوزراء مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لاستعراض عدد من ملفات عمل المركز الداعمة لجهود الدولة التنموية، حيث أكد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة المصرية لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات، انطلاقًا لما يمثله ذلك من ضرورة قصوى في إعداد الخطط القومية والتنموية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المنصات الإلكترونية المتطورة والملفات التي يعمل عليها المركز خلال الفترة الحالية، ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، حيث أكد أن الاجتماع يأتي اتصالًا بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب البضائع، والمراقبة الدقيقة للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير.  

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ، وضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي.

رئيس الوزراء مجلس الوزراء نشاط مجلس الوزراء روضة السيدة

المبادرة
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
رحمة حسن
مرسيدس
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

