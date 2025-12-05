400 ألف جنيه ودهب .. حكاية طفلين سرقا منزل تاجر أثناء تنظيفه في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طفلين لاتهامهما بسرقة منزل تاجر كان قد استعان بهما لتنظيف شقته بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات أن المتهمين استوليا أثناء عملهما على مبلغ 400 ألف جنيه و150 جرامًا من المشغولات الذهبية، ثم فرا هاربين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته مديرية أمن الجيزة من قسم شرطة الهرم يفيد بتعرض أحد التجار للسرقة على يد طفلين استعان بهما لأعمال التنظيف داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في ضبط المتهمين، حيث أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.