كارثة نهر أوكايالي.. مصرع 12 وفقدان العشرات إثر غرق سفينتين بميناء إيباريا في بيرو

شهد إقليم أوكايالي في بيرو، أمس، حادثاً مأساوياً بعد غرق سفينتين في ميناء إيباريا عقب انهيار أرضي مفاجئ ضرب ضفاف النهر، ما أدى إلى اندفاع موجة عالية أطاحت بالسفينتين وأغرقت من كان على متنهما.

وأسفرت الكارثة عن مصرع 12 شخصاً، بينما لا يزال 57 آخرون في عداد المفقودين، وسط عمليات بحث معقدة تجري في ظروف بيئية صعبة.

وقالت السلطات المحلية إن الانهيار الأرضي وقع في لحظات دون سابق إنذار، ما تسبب في اضطراب مفاجئ بمياه النهر وانقلاب السفينتين اللتين كانتا تقلان عشرات الركاب والبضائع.

وأوضح مسؤولون في هيئة الطوارئ أن طبيعة النهر وتياراته السريعة تعيق الجهود المبذولة للعثور على المفقودين، في وقت تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 18 ناجياً، بينهم أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالتهم مستقرة رغم تعرضهم لإصابات متفاوتة.

وتواصل وحدات الإنقاذ والغواصون، بمساندة قوارب سريعة وطائرات مروحية، عمليات المسح والبحث على امتداد مساحات واسعة من مجرى النهر.

وفي تصريحات رسمية، دعا مسؤولون محليون الحكومة المركزية إلى تعزيز الدعم اللوجستي والبشري، مؤكدين أن حجم الكارثة يتطلب إمكانات إضافية لتسريع عملية البحث والإنقاذ.

كما تم إرسال فرق هندسية لتقييم مخاطر الانهيارات الأرضية المتكررة في المنطقة، خاصة مع ارتفاع منسوب المياه خلال موسم الأمطار.

من جانبهم، تجمع العشرات من أهالي المفقودين قرب الميناء في حالة من القلق والترقب، وسط دعوات لتسريع الجهود وتوفير معلومات دقيقة حول عمليات البحث.

كما أعلنت السلطات فتح تحقيق شامل للوقوف على ظروف الانهيار الأرضي ومدى التزام السفن بمعايير السلامة.

وتُعد هذه الكارثة واحدة من أسوأ الحوادث التي يشهدها إقليم أوكايالي في السنوات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثيرات الظواهر المناخية والتغيرات الجغرافية على استقرار المناطق النهرية في البلاد.