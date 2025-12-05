قبل انطلاق مراسم السحب .. كل ما تريد معرفته عن تصنيف وقرعة كأس العالم 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تترقب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، وعلى رأسها منتخب مصر، نتيجة القرعة المقرر إجراؤها مساء الجمعة في مركز "جون كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك استعدادًا للنسخة الأولى من المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف النهائي للمنتخبات قبل بدء مراسم القرعة، وذلك عبر توزيعها على أربعة أوعية وفقًا لآخر تصنيف دولي.

الوعاء الأول

يضم المنتخبات الأعلى تصنيفًا، إلى جانب الدول المستضيفة الثلاث:
كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

قطر – النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي (4 منتخبات) – المنتخبان المتأهلان من الملحق العالمي.

ويمثل كل وعاء المرحلة التي سيوزع منها المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات.

آلية سحب القرعة

تبدأ المراسم بسحب منتخبات الوعاء الأول وتوزيعها ترتيبًا من المجموعة الأولى وحتى الثانية عشرة، مع تخصيص كرات ملونة للدول المستضيفة:

  • الأخضر للمكسيك (المجموعة الأولى)
  • الأحمر لكندا (المجموعة الثانية)
  • الأزرق للولايات المتحدة (المجموعة الثالثة)

أما المنتخبات التسعة المتبقية فتوضع على رأس المجموعات حسب ترتيب ظهورها في السحب.

وحرص الفيفا على توزيع المنتخبات الأعلى تصنيفًا في مسارات مختلفة، تجنبًا لمواجهاتها مبكرًا.


فلا يمكن أن يلتقي إسبانيا (الأول عالميًا) والأرجنتين (الثاني) قبل المباراة النهائية، ويطبق الأمر ذاته على فرنسا وإنجلترا.

شروط الفيفا وحدود التوزيع

  • يمنع تواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا التي يسمح بتواجد منتخبين في المجموعة ذاتها.
  • يحدد موقع كل منتخب داخل المجموعة وفقًا للوعاء الذي خرج منه أثناء السحب.
  • يراعى عند وضع المتأهلين من الملحق العالمي والأوروبي الفصل القاري ومنع التعارض بين الاتحادات.

 

يشهد حفل القرعة حضور مدربي المنتخبات المتأهلة وممثلي الاتحادات الوطنية، إضافة إلى مسؤولي المنتخبات التي لا تزال في طريقها لحسم بطاقات التأهل المتبقية عبر الملحقين الأوروبي والعالمي.

