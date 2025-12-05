ياسين منصور يكشف خطط الأهلي لزيادة الموارد والاعتماد على المواهب وتسهيل حضور الجماهير للمباريات

قدم ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، رؤية شاملة حول مستقبل القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يعمل بتفانٍ وإخلاص كاملين من أجل خدمة الملايين من جماهير النادي، وتحقيق طموحاتهم على مختلف الأصعدة.

وأوضح منصور أن توليه المسؤولية داخل النادي يمنحه فرصة حقيقية لصناعة الفارق وإسعاد ما بين سبعين إلى ثمانين مليون مشجع من جماهير الأهلي داخل مصر وخارجها.

تعزيز المداخيل

وأكد نائب رئيس النادي أن الإدارة تركز حالياً على تعزيز المداخيل المالية للنادي عبر تطوير عقود الرعاية وزيادة قيمتها، لما يمثله الأهلي من علامة تجارية هي الأقوى في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما جعل النادي يحصل بالفعل على عقود رعاية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

تحسين العقود

وأضاف أن تحسين هذه العقود والأرقام المالية يظل أمرًا قابلًا للزيادة مستقبلاً مع نمو قيمة العلامة التجارية للنادي.

وشدد منصور على أهمية العمل مع الدولة والجهات المختصة لزيادة أعداد الجماهير في المباريات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن التذاكر في الدوريات الأوروبية تمثل بين خمسة وعشرين وثلاثين في المئة من الدخل السنوي للأندية، بينما لا تتجاوز في مصر واحد في المئة فقط، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها طبيعة الملاعب والظروف المحيطة بيوم المباراة.

وأشار إلى أن المشجع في مصر يضطر أحياناً للحضور مبكراً في أجواء حارة، ما يقلل من الإقبال على التواجد في المدرجات.

التنسيق بين الأهلي والدولة

ولفت إلى أن الأهلي يعمل بالتنسيق الكامل مع الدولة والجهات الأمنية لتوفير بيئة مثالية للمشجع، تتضمن دخولاً ميسراً وعدم الحاجة للحضور المبكر، مع تخصيص مقاعد مرقمة في المدرجات ليجد كل مشجع كرسيه فور وصوله بدقائق قبل انطلاق المباراة، بما يضمن تجربة حضور أكثر احترافية وأكثر راحة.

مواهب مصر

وفي سياق حديثه عن تطوير كرة القدم داخل النادي، قال ياسين منصور إن مصر تمتلك من عشرين إلى ثلاثين موهبة قادرة على الوصول إلى مستوى محمد صلاح، لكن المشكلة تكمن في غياب العيون الخبيرة القادرة على اكتشاف هذه الإمكانيات وتطويرها بالشكل الصحيح.

وأوضح أنه يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين داخل الأهلي، بالتعاون مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب الناشئة يمثل حجر الأساس في مستقبل الفريق الأول وفي بناء جيل قادر على المنافسة لسنوات طويلة.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسير في طريق واضح المعالم، يعتمد على التخطيط العلمي وزيادة الموارد وتطوير المواهب وتوسيع القاعدة الجماهيرية، بما يضمن للنادي الاستمرار في صدارة المشهد الرياضي داخل مصر والقارة الإفريقية.