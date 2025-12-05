قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 5-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مرة أخرى في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود مستمر

وسجل معدل صعود الذهب زيادة جديدة بمقدار 10 جنيهات إضافية منذ بدء التعاملات المسائية وحتى إغلاق معاملات أمس؛ ليصل بذلك حجم زيادته 30 جنيها في المتوسط.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

تحركات الذهب

مع ارتفاع سعر جرام الذهب في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية حيث كسر جمود التذبذب الذي قد شهده على مدار الأسابيع السابقة رغم حالات الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو  5610 جنيهات.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6411 جنيها للبيع و6451 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5610 جنيهات للبيع و 5645 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4808 جنيهات للبيع و 4838 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3740 جنيها للبيع و 3763 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4243 دولارا للبيع و 4244 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 44.88 ألف جنيه للبيع و 45,16 ألف جنيه للشراء.

