سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟

محمد يحيي

واصل سعر الذهب في مصر صعوده للمرة الثانية منذ مساء أمس وحتى بداية التداولات المسائية اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025 في محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة مقارنة بما كان عليه أمس الخميس؛ ليستكمل مسلسل ارتفاعه بقيمة تبلغ 20 جنيه في المتوسط

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات أسبوعية

على مدار الأسابيع السابقة؛ تعرض سعر الذهب لسلسلة من التراجعات مقدارها كسر حاجز الـ500 جنيه داخل محلات الصاغة وسط حالة من الترقب في الأسواق

اخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5600 جنيه في المتوسط

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6400 جنيه للبيع و 6434 جنيه للشراء

سعر عيار 21اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5600 جنيه للبيع و 5630 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  4800 جنيه للبيع و 4825 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3733 جنيه للبيع و 3753 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو  44.8 ألف جنيه للبيع و 45.04 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4234 دولار للبيع و 4235 دولار للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب عالميًا 

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات أمس الخميس، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الأسعار يأتي وسط حالة ترقب لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتحرك الذهب في نطاق ضيق بعد وصوله مؤخرًا إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

وتُرجّح الأسواق خفض الفائدة خلال اجتماع 9-10 ديسمبر، مدعومة ببيانات أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، بعد تراجع مؤشر ADP للوظائف بصورة مفاجئة، إلى جانب قراءة متباينة لمؤشر مديري المشتريات الخدمي (ISM) الذي كشف عن تباطؤ الطلب وتراجع الضغوط التضخمية.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات جديدة في وقت لاحق اليوم تشمل تقرير «تشالينجر» لتسريح العمال، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ويواصل ضعف الدولار تقديم دعم أساسي للذهب، حيث يتداول مؤشر الدولار الأمريكي حول 98.80 عند أدنى مستوى في شهر، مع استمرار الهبوط لليوم السابع على التوالي.

في المقابل، تعزز ارتفاعات العائد على سندات الخزانة العالمية الضغوط على المعدن، عقب قفزة في عوائد السندات اليابانية إلى 1.9% – أعلى مستوى منذ 2007 – والتي ارتد صداها إلى الأسواق الأمريكية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.08%.

