قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

ينشر صدى البلد أسعار أعيرة الذهب عيار 21 و عيار 18 اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وذلك بدون إضافة المصنعية. 

واستقرت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم يستعرضها صدى البلد بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 24: بيع 6355 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5825 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5560 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4765 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3705 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3175 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 197640 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4157.94 دولار

سعر جرام الذهب اليوم

الذهب

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً في السوق المصري سعر بيع بلغ 6355 جنيه مقابل 6330 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 5825 جنيه للبيع و5805 جنيه للشراء.

وفيما يخص عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل 5560 جنيه للبيع و5540 جنيه للشراء. بينما جاء عيار 18 عند مستوى 4765 جنيه للبيع و4750 جنيه للشراء.

أما الأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3705 جنيه للبيع و3695 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3175 جنيه للبيع و3165 جنيه للشراء.

وعلى صعيد المعادن الثقيلة، سجلت الأونصة 197640 جنيه للبيع و196930 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيه للبيع و44320 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4157.94 دولار.

الذهب عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

فحص المقبلين على الزواج

مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. درع وقائي لحماية الأسرة المصرية

مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ومحافظ شمال سيناء

مفوضة الاتحاد الأوروبي للأزمات تتفقد المركز اللوجستي للمساعدات بالعريش

صورة أرشيفية

عاطف الشيتاني: فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة

بالصور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد