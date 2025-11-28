الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على بلدة "بيت جن" بريف دمشق الذي وقع فجر اليوم 28 نوفمبر الجاري، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمدنيين الأبرياء.

وأكدت جامعة الدول العربية أن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، وما تقوم به إسرائيل من تغوّلات داخل المنطقة العازلة والمناطق المجاورة، انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فإنها تدعو المجتمع الدولي ممثلًا في مجلس الأمن والقوى العاملة على إجل السلام في الشرق الأوسط للقيام بمسئولياتهم للجم هذا التغول والانفلات الإسرائيلي إزاء سوريا وفي المنطقة بأسرها.

وطالبت الجامعة العربية بالتوقف عن سياسات زرع الفتن وتأجيج الصراعات، وتحمّل إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات والانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها بعد 8 ديسمبر 2024.