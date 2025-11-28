قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات
"الزراعة": 7.5 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
معهد تيودور بلهارس يحتفل بتخرج الدفعة الخامسة من المعهد الفني للتمريض
وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا
أول تعليق لإدارة مدرسة قايتباي بعد إخلاء سبيل السائق في واقعة التعدي على الطالبات
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد جوردان رادمان وزير خارجية جمهورية كرواتيا، يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونا.

أكد د. عبد العاطي على التقدير لمستوى التعاون المتنامي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، ومؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة مع كرواتيا، لاسيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، وآخرها زيارة الرئيس الكرواتي وقرينته إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لكرواتيا على دعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً ثقته في استمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي كرواتيا رئاسة مجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط (MED-9) اعتباراً من العام القادم.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يعكس مستوى العلاقات المتميز بين البلدين، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة. كما أكد أهمية المضي قدماً في مقترح تشغيل خط "الرورو" بين الموانئ المصرية والكرواتية بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى كرواتيا ومنها إلى دول شرق أوروبا.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الكرواتي إلى القاهرة في فبراير ٢٠٢٥، التي دشنت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال الزيارة، وفي مقدمتها التعاون في مجال الاستثمار، والربط بين مينائي الإسكندرية ورييكا، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٨. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الدعوة لعقد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في زغرب، والبناء على الدورة السابقة التي استضافتها القاهرة في أبريل ٢٠٢٢، مع الإعداد لعقد منتدى لرجال الأعمال على هامش الاجتماعات لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.

