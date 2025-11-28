وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية كرواتيا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد جوردان رادمان وزير خارجية جمهورية كرواتيا، يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونا.

أكد د. عبد العاطي على التقدير لمستوى التعاون المتنامي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، ومؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة مع كرواتيا، لاسيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، وآخرها زيارة الرئيس الكرواتي وقرينته إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لكرواتيا على دعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً ثقته في استمرار هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي كرواتيا رئاسة مجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط (MED-9) اعتباراً من العام القادم.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يعكس مستوى العلاقات المتميز بين البلدين، مشيراً إلى الفرص الواعدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والسياحة. كما أكد أهمية المضي قدماً في مقترح تشغيل خط "الرورو" بين الموانئ المصرية والكرواتية بما يسهم في تسهيل نقل المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف إلى كرواتيا ومنها إلى دول شرق أوروبا.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الكرواتي إلى القاهرة في فبراير ٢٠٢٥، التي دشنت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال الزيارة، وفي مقدمتها التعاون في مجال الاستثمار، والربط بين مينائي الإسكندرية ورييكا، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٨. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الدعوة لعقد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في زغرب، والبناء على الدورة السابقة التي استضافتها القاهرة في أبريل ٢٠٢٢، مع الإعداد لعقد منتدى لرجال الأعمال على هامش الاجتماعات لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام. واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة إعمار غزة.