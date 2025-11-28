توقيع خطاب نوايا بين القومي للبحوث ومعهد بحوث المحاصيل الزيتية التابع لأكاديمية الصين للعلوم الزراعية

استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث الأربعاء 26 نوفمبر، البروفيسور زوهو دوين نائب رئيس وأمين لجنة جمعية العلوم والتكنولوجيا لمقاطعة هوبِي والوفد المرافق له، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وذلك في إطار العلاقات المصرية–الصينية المتنامية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون العلمي والبحثي.

توقيع خطاب نوايا بين المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث المحاصيل الزيتية

وخلال الزيارة، تم توقيع خطاب نوايا بين المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث المحاصيل الزيتية التابع لأكاديمية الصين للعلوم الزراعية، يتضمن عددًا من محاور التعاون، من أهمها: تبادل الزيارات العلمية بين الباحثين من الجانبين، وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية التقليدية وغير التقليدية، وتقييم الأصناف الصينية للمحاصيل الزيتية، خاصة أصناف السمسم المناسبة للزراعة الآلية، ودراسة أصناف الكانولا منخفضة المحتوى من حمض الإيروسيك وتقديم منح لطلبة الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه ودعم النشر الدولي المشترك وإعداد مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم مؤتمرات وورش عمل في مجال تطوير وتحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية وتعزيز الشراكات مع شركات التقاوي الصينية.

وشهد مراسم التوقيع كل من:

الأستاذ الدكتور حسين درويش – نائب رئيس شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، والأستاذ الدكتور سمير الزيّاتي – رئيس قسم السيليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، منسق للزيارة،

والأستاذ الدكتور محمود حزين – القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية السابق ومنسق الاتفاقيه.

ويعد هذا اللقاء خطوة استراتيجية نحو دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال البحث العلمي، ويعكس التزام المركز القومي للبحوث بتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما يعزز العلاقات الوثيقة بين مصر والصين، ويفتح آفاقًا واسعة لتطوير مشروعات بحثية ذات قيمة مضافة عالية خلال السنوات المقبلة.

وتضمنت الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، من بينها:

بحث فرص تنفيذ مشروعات بحثية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمعين المصري والصيني.

مناقشة آليات تبادل الباحثين وتفعيل برامج التدريب المشتركة.

دراسة إنشاء مختبرات بحثية مشتركة في مجالات المواد المتقدمة والعلوم البيئية.

توسيع نطاق التعاون بين المركز القومي للبحوث والجامعات والمراكز البحثية الرائدة في مقاطعة هوبِي.

واختتمت الزيارة بجولة للوفد الصيني في المعرض الدائم للمخرجات والمنتجات البحثية بالمركز القومي للبحوث، أعقبها تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على عمق العلاقات العلمية والتعاون المثمر بينهما.